Врач запретила брить ноги перед пляжем и купанием в море

Бритье ног летом, когда предполагается активность на солнце, небезопасно, так как можно получить пигментацию и врастанию волосков. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог Juvi Clinic Ирина Соловая.

По словам врача, считать бритье исключительно косметической процедурой неправильно, поскольку лезвие не только удаляет сам волос, но и частично повреждает роговой слой эпидермиса, нарушая барьерную функцию кожи и запуская локальную воспалительную реакцию. В большинстве случаев эти изменения незаметны глазу, но именно они создают условия для развития раздражения, воспаления фолликул (фолликулита) и поствоспалительной гиперпигментации.

«Если сразу же после бритья кожа подвергается воздействию солнечных лучей, клетки начинают активнее вырабатывать медиаторы, стимулирующие меланоциты продуцировать пигмент меланин. Из-за воспаления кожи вместо ровного загара на ней могут образоваться стойкие пигментные пятна или характерные темные точки вокруг волосяных фолликулов,» — объяснила она.

Купание после бритья тоже может стать источником проблем. Морская вода, хоть и не вызывает пигментацию, усиливает потерю влаги через кожу, а также усиливает раздражение. После купания в море кожа становится более чувствительной к солнцу, ветру и механическому трению.

«В то же время, нахождение в пресной воде после бритья повышает риск воспаления волосяных фолликулов, т.к. в коже после бритья образуются микроповреждения в области устьев фолликулов, через которые легко проникают живущие в водоеме патогенные микроорганизмы», — предупредила эксперт.

Еще одной причиной появления гиперпигментации после бритья является риск нарушения направления роста волоса и его врастания в кожу. Внешне врастающие волосы могут выглядеть как небольшие красные точки, похожие на стандартное раздражение, поэтому в течение долгого времени на них не обращают должного внимания.

Не стоит брить ноги непосредственно перед посещением пляжа, купанием, длительными прогулками на солнце и занятиями спортом, а также перед поездками в жаркие страны. Оптимальный вариант — запланировать бритье за один-два дня до предполагаемого выхода на солнце. Этого времени достаточно, чтобы кожа успела справиться с воспалением и восстановить свои барьерные функции.

«Постоянное раздражение, вросшие волосы или пигментные пятна обычно связаны не с повышенной чувствительностью кожи как таковой, а с хронической повторяющейся микротравматизацией. Можно рассмотреть лазерную эпиляцию, которая позволяет не только сохранить гладкость кожи, но и предупредить развитие фолликулита, псевдофолликулита и поствоспалительной гиперпигментации», — отметила она.

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