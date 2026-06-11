Врач рассказал, сколько времени можно купаться в море без вреда для здоровья

Максимальная безопасная продолжительность времени купания в море в курортный сезон составляет 10-15 минут. Об этом этом ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) Минздрава РФ Евгений Кудряшов.

По его словам, следует повторять подобные заходы несколько раз, чередуя купание с пребыванием на пляже.

Кудряшов отметил, что такой подход к пляжному отдыху позволяет плавно менять температурный режим, за счет чего снижается нагрузка на организм. Длительное пребывание в воде может вызвать переохлаждение, последующие спазмы сосудов и нарушение кровоснабжения сердца.

До этого врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова рассказала, что ежедневный душ может навредить коже, если неправильно подобрать очищающее средство. Она уточнила, что риск пересушивания эпидермиса напрямую связан с его исходным состоянием. С дискомфортом могут столкнуться пожилые люди и обладатели сухого типа кожи.

Ранее ученые выяснили, что 90% проблем с кожей появляются из-за советов из соцсетей.