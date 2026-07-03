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Общество

В Госдуме выступили за создание аналога «Артека» на Байкале

Депутат Григорьев: на Байкале нужно создать детский лагерь по аналогу «Артека»
Константин Михальчевский/РИА Новости

Всероссийский детский лагерь, аналогичный «Артеку», необходимо открыть на Байкале. Об этом заявил депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев, слова которого приводит ТАСС.

По словам парламентария, детям из регионов Восточной Сибири и Забайкалья сложно добираться до действующих федеральных лагерей из-за высоких транспортных расходов. Он отметил, что создание лагеря на Байкале позволило бы обеспечить равный доступ к качественному отдыху и развитию.

Григорьев подчеркнул, что на юге России уже работают «Артек» и «Орленок», тогда как восточные регионы не имеют аналогичных по масштабу центров. По его мнению, новый лагерь мог бы также способствовать развитию туристической инфраструктуры региона, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций. Отдельно депутат отметил потенциал проекта как площадки для международного сотрудничества и «народной дипломатии» со странами дружественных государств.

В числе возможных направлений работы лагеря он назвал образовательные смены по экологии, лимнологии и климатологии, а также изучение биоразнообразия Байкала. При этом парламентарий подчеркнул необходимость федерального статуса проекта и строгого соблюдения экологических требований с учетом статуса Байкала как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До этого в Госдуме внесли законопроект о введении налогового вычета за поездки в летние лагеря.

Ранее стало известно, во сколько обходится россиянам подготовка детей к летнему лагерю.

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