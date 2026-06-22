В Госдуме захотели ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки в летние лагеря

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли законопроект о введении налогового вычета за поездки в летние лагеря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Соответствующий документ уже направлен на заключение в правительство России.

Как отмечают депутаты, действующий порядок предусматривает налоговый вычет за обучение ребенка исключительно при условии наличия образовательной составляющей в расходах.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что проектом федерального закона предлагается дополнение перечня социальных налоговых вычетов новым вычетом по расходам налогоплательщика на приобретение путевок (курсовок) и оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

Согласно законопроекту, социальный налоговый вычет можно будет получить не только за поездки в лагеря с образовательной программой, но и за обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях, внесенных в региональный реестр. В состав расходов, подлежащих вычету, включаются проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также доставка к месту отдыха и обратно, если эти услуги предусмотрены стоимостью путевки или договором.

Авторы инициативы считают, что ее принятие снизит финансовую нагрузку на семьи, повысит доступность детского отдыха, сделает расчеты в этой сфере более прозрачными и дополнительно простимулирует родителей выбирать организации, включенные в региональные реестры.

Ранее депутатов призвали не менять процедуру возвращения налоговых вычетов гражданам.