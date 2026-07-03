В вузах РФ появится новый обязательный курс по русскому языку

В вузах РФ в 2027/2028 учебном году появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом газете «Известия» сообщили в министерстве науки и высшего образования.

В ведомстве уточнили, что сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. Готовый учебно-методический комплекс планируется направить в вузы в 2027 году, благодаря чему курс могут включить в расписание уже в 2027/2028 учебном году, отметили в министерстве.

В Минобрнауки добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе и в сфере защиты прав потребителей.

27 июня глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что новый учебник «История России», предназначенный для вузов, получил положительную оценку от преподавателей истории, ведущих занятия на неисторических специальностях. По его словам, средний балл, выставленный учебнику, составил 4 из 5 возможных.

Ранее студентам рассказали, как лучше использовать ИИ.