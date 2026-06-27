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Новый вузовский учебник по истории России оценили на «четверку»

Преподаватели оценили новый вузовский учебник по истории России на 4 балла из 5
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Новый учебник «История России», предназначенный для вузов, получил положительную оценку от преподавателей истории, ведущих занятия на неисторических специальностях. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на V Национальном форуме преподавателей истории, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, средний балл, выставленный учебнику, составил 4 из 5 возможных.

«Мы провели опрос преподавателей истории на неисторических направлениях подготовки. Полученные результаты свидетельствуют, что новый учебник «История России» используют более 80 респондентов, его оценка сообществом — 4 балла из 5», — сказал глава Минобрнауки.

Фальков также подчеркнул, что, несмотря на положительные результаты, существует потенциал для дальнейшего усовершенствования учебного материала.

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что после переработки школьный курс обществознания удалось сократить вдвое без потери содержания. Он также отметил, что новые учебники по этому предмету лично редактировал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся единые учебники по всем предметам.

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