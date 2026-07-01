Студентам рассказали, как лучше использовать ИИ

Студенты могут использовать искусственный интеллект для подготовки к экзаменам, написания курсовых и подготовки к защите, если ИИ помогает разобраться в материале, а не заменяет собственную работу. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат педагогических наук, руководитель по работе с вузами в «1С-Битрикс» Наталья Шушарина.

«Один из самых эффективных способов подготовки — превратить нейросеть в персонального репетитора. Студент может загрузить учебный материал и попросить модель составить вопросы для самопроверки, объяснить сложную тему простыми словами или провести полноценный экзамен в формате диалога, не подсказывая правильный ответ до тех пор, пока человек сам не попробует ответить», — отметила Шушарина.

Она добавила, что при работе над курсовой ИИ способен помочь подобрать тему, сформулировать цель исследования, предложить структуру работы, найти логические пробелы в тексте и подготовить вопросы, которые могут задать на защите.

При этом полностью поручать написание работы нейросети не стоит, рекомендовала Шушарина.

«Лучше использовать модель как редактора и критика: попросить убрать повторы, проверить логику, улучшить формулировки. Автором текста и всех выводов должен оставаться студент», — подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что языковые модели могут ошибаться и придумывать факты или научные источники, поэтому всю информацию необходимо перепроверять.

По ее словам, использование ИИ не должно нарушать правила учебного заведения. Если преподаватель прямо запрещает применять нейросети при выполнении задания, такой запрет необходимо соблюдать, заключила Шушарина.

Ранее сообщалось, что россияне забраковали финансовые советы нейросетей.