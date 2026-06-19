В России назвали причины, почему зарплаты учителей так сильно различаются по регионам

Зарплаты педагогов сильно отличаются в разных регионах. Но на самом деле учитель за 30 тысяч отличается от коллеги за 150 тысяч. Об этом «Газете.Ru» рассказал Иван Грибков, консультант в сфере образования и образовательных стратегий, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Для объективного разговора об учительских зарплатах нужно понимать две вещи. Учитель в современной России — массовая профессия, а зарплаты в массовых профессиях не могут быть очень высокими относительно среднего уровня. Зарплата учителя зависит от уровня средней зарплаты в регионе, уровня цен и возможностей регионального бюджета.

«Мы — огромная страна, в которой вряд ли достижимо мифическое «зарплатное равенство»», — объясняет эксперт.

Всегда будут существовать Москва с ее «столичной рентой» и ресурсодобывающие северные регионы с их ресурсозависимыми бюджетами и высокими ценами.

В медийном поле вместо спокойного разговора представлены две крайности. С одной стороны, власти демонстрируют «большие» зарплаты педагогов, говоря о начисленной зарплате с налогами и учитывая все премии и надбавки. С другой — «образовательные популисты» подменяют реальные доходы цифрами ставок и окладов.

Чем выше зарплата, тем выше требования к сотруднику. Далеко не все готовы даже ради «огромной московской зарплаты» выдерживать столичные реалии: регулярные диагностики, час на дорогу, обязательную внеурочную деятельность.

«Практически в любом городе есть школы с высокими зарплатами и высокими требованиями и школы с низкими зарплатами и низким качеством работы. Главный вопрос не «почему мне мало платят?», а «насколько я готов измениться, чтобы получать больше?»», — подчеркивает специалист.

Многие учителя не знают о возможностях улучшить свое положение. Профессионал всегда может зарабатывать, оставаясь в профессии.

Первый путь — репетиторство. Спрос растет, но и конкуренция высока. Современные технологии позволяют заниматься с клиентами из столицы, ориентируясь на высокий ценник.

Второй путь — карьера в образовании. Заместитель директора или директор хорошей школы — это высший средний класс. Но для этого нужно развивать управленческие и коммуникативные компетенции.

Третий путь — «второй доход». Многие учителя дополнительно занимаются бухгалтерией, редактурой, переводами или работой в спортивных клубах.

«Увы, многие видят только один путь — взять 1,5–2 ставки, классное руководство. Это дает небольшой финансовый рост, но конечен и ведёт к выгоранию. Любой из трех путей потребует саморазвития, смелости и «работы после работы»», — резюмирует эксперт.

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