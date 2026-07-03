Три белорусские фуры получили повреждения при атаке БПЛА в Брянской области

Во время атаки беспилотника в Брянской области, помимо автобуса с пассажирами, были повреждены три белорусских грузовика. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

По данным телеканала, одна из фур полностью сгорела.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. Известно, что в салоне находились 19 пассажиров, пострадали два водителя.

Зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что удар беспилотником по автобусу «Минск — Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну.

Ранее Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области.