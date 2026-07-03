В Нью-Йорке на фоне экстремальной жары могут закрыть крупнейший пляж из-за появления акул

В Нью-Йорке могут закрыть крупнейший городской пляж Рокавей-Бич из-за появления акул вблизи берега. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«На пляже Рокавей в Нью-Йорке, крупнейшем городском пляже, в четверг было зафиксировано несколько случаев появления акул, что вынудило власти предупредить отдыхающих о возможных «периодических закрытиях», — говорится в материале.

Телеканал отметил, что доступ к пляжу могут ограничить на фоне пришедшей в город экстремальной жары. По информации журналистов, столбики термометров в городе в этот период могут подняться до +40,5°С.

РИА Новости сообщает, что на фоне жары сотни жителей Нью-Йорка столпились у входа в городской бассейн в Центральном парке перед его открытием. По данным агентства, люди стоят в очереди на солнце.

1 июля мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что мегаполис столкнется с экстремальной жарой. По его словам, ожидается, что температура поднимется до +35–38 °C и выше. С учетом влажности будет ощущаться еще жарче — индекс жары может достичь около +44 °C. Как отметил мэр, День независимости США, который отмечается 4 июля, может стать самым жарким с 2010 года.

Ранее в Москве был установлен новый температурный рекорд.