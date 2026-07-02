В Москве установлен новый температурный рекорд

Жара в Москве усилилась во второй половине дня 2 июля и достигла +31,5°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние данные наблюдений, передает ТАСС.

«В центре Москвы на метеостанции у гостиницы «Балчуг» в 15:00 мск столбики термометров поднялись до 31,5°C выше нуля», — сказали агентству.

Кроме того, в это же время в московском районе Тушино воздух прогрелся до +30,5°C, а на главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, зафиксировано +30°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве отличилась аномалией – это один из самых жарких дней за все лето. По его словам, сегодня днем воздух в Москве прогрелся до +30°C. Шувалов отметил, что внезапный всплеск тепла стал очень коротким и совсем не похож на наблюдаемую западноевропейскую жару, причем уже в выходные на смену такой погоде придут сильные дожди и похолодание.

Ранее синоптик предупредил россиян о магнитной буре 3 июля.