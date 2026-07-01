Мэр Нью-Йорка заявил о надвигающейся экстремальной жаре

Нью-Йорк столкнется с экстремальной жарой, начиная с 1 июля и до конца выходных. Об этом сообщил мэр мегаполиса Зохран Мамдани на пресс-конференции, трансляцию вел Fox Business.

По его словам, ожидается, что температура поднимется до 35–38 °C и выше. С учетом влажности будет ощущаться еще жарче — индекс жары может достичь около 44 °C.

Как отметил мэр, День независимости США, который отмечается 4 июля, может стать самым жарким с 2010 года.

Мамдани подчеркнул, что речь идет о крайне опасных погодных условиях, которые затронут все районы Нью-Йорка. На этом фоне в городе откроют сотни «пунктов охлаждения».

30 июня европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Всемирная организация здравоохранения 6 июля проведет экстренное совещание в связи с аномальной жарой в Европе.

По его словам, мероприятие должно помочь понять, какие уроки можно извлечь из сложившейся ситуации, и что Европа может и должна сделать, чтобы подготовиться к новым высоким температурам. Кроме того, организация хочет оценить готовность государств-членов Евросоюза к аномальной погоде и укрепить сотрудничество между ними.

Ранее россиянам назвали летние продукты, которые опасно употреблять в жару.