Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Мэр Нью-Йорка заявил о надвигающейся экстремальной жаре

Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил о крайне опасных условиях из-за жары
Shutterstock

Нью-Йорк столкнется с экстремальной жарой, начиная с 1 июля и до конца выходных. Об этом сообщил мэр мегаполиса Зохран Мамдани на пресс-конференции, трансляцию вел Fox Business.

По его словам, ожидается, что температура поднимется до 35–38 °C и выше. С учетом влажности будет ощущаться еще жарче — индекс жары может достичь около 44 °C.

Как отметил мэр, День независимости США, который отмечается 4 июля, может стать самым жарким с 2010 года.

Мамдани подчеркнул, что речь идет о крайне опасных погодных условиях, которые затронут все районы Нью-Йорка. На этом фоне в городе откроют сотни «пунктов охлаждения».

30 июня европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Всемирная организация здравоохранения 6 июля проведет экстренное совещание в связи с аномальной жарой в Европе.

По его словам, мероприятие должно помочь понять, какие уроки можно извлечь из сложившейся ситуации, и что Европа может и должна сделать, чтобы подготовиться к новым высоким температурам. Кроме того, организация хочет оценить готовность государств-членов Евросоюза к аномальной погоде и укрепить сотрудничество между ними.

Ранее россиянам назвали летние продукты, которые опасно употреблять в жару.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!