В Новосибирске произошел взрыв газа и пожар в доме

Травников: два человека пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске

Два человека пострадали в результате взрыва газа в доме на улице Народной в Барабинском районе Новосибирска. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в «Максе».

По его словам, министр здравоохранения региона передал, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Травников отметил, что пожарные занимаются ликвидацией возгорания. Губернатор подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.

До этого сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Новосибирске по адресу: улица Народная, дом 57. Очевидцы утверждают, что к дому приехали пожарные и экипажи ДПС, движение по прилегающей улице было перекрыто. По словам жителей, пострадала 50-летняя женщина, ее увезли в ожоговый центр.

До этого старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко заявил, что при взрыве газа кратковременный скачок давления может привести к разрушению всего здания. Опасность представляет даже самая небольшая утечка, которая постепенно приводит к высокой концентрации газа в закрытом помещении, подчеркнул он.

Ранее россиян предупредили о стотысячных штрафах за недопуск газовщиков в квартиру.