Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Новосибирске произошел взрыв газа и пожар в доме

Травников: два человека пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске
NickolayV/Shutterstock/FOTODOM

Два человека пострадали в результате взрыва газа в доме на улице Народной в Барабинском районе Новосибирска. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в «Максе».

По его словам, министр здравоохранения региона передал, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Травников отметил, что пожарные занимаются ликвидацией возгорания. Губернатор подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.

До этого сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Новосибирске по адресу: улица Народная, дом 57. Очевидцы утверждают, что к дому приехали пожарные и экипажи ДПС, движение по прилегающей улице было перекрыто. По словам жителей, пострадала 50-летняя женщина, ее увезли в ожоговый центр.

До этого старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко заявил, что при взрыве газа кратковременный скачок давления может привести к разрушению всего здания. Опасность представляет даже самая небольшая утечка, которая постепенно приводит к высокой концентрации газа в закрытом помещении, подчеркнул он.

Ранее россиян предупредили о стотысячных штрафах за недопуск газовщиков в квартиру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!