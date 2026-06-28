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Общество

В многоэтажке в Набережных Челнах произошел взрыв, есть пострадавшие

В квартире дома в Набережных Челнах произошел взрыв и начался пожар

В Набережных Челнах в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате происшествия разрушены внутренние перегородки квартиры, выбиты оконный блок и входная дверь. В подъезде выбило окна с первого по третий этаж.

Два человека получили травмы и были госпитализированы.

Открытое горение уже ликвидировано, угрозы несущим конструкциям здания нет. О причинах взрыва не сообщается.

До этого в Хабаровском крае мужчина взорвал квартиру во время приготовления самогона. Он варил напиток в собственной квартире, но в какой-то момент оборудование детонировало. В результате сам владелец попал в больницу, у него диагностировали небольшие ожоги. Также пострадали окна на балконе. Как рассказала местная жительница, во время хлопка она почувствовала, как вибрирует все здание.

Ранее московский подросток устроил взрыв в квартире во время опытов.

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