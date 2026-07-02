Обвинения против забравшихся на небоскреб в США россиян назвали чрезмерными

Защита российских руферов, забравшихся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, считает предъявленные им обвинения чрезмерными. Об этом заявил адвокат россиян Джейсон Крински, слова которого приводит РИА Новости.

После предварительных слушаний по делу Крински отметил, что такой вывод основан на тексте жалобы, представленной прокуратурой. При этом адвокат отказался раскрывать позицию защиты по существу дела, пояснив, что пока не ознакомился с доказательной базой обвинения.

По данным полиции Нью-Йорка, нарушителей заметили на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля около 19:00 по мск и впоследствии взяли под стражу. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Empire State Building — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

Ранее сообщалось, что россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке, грозит тюрьма.