Россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке, грозит тюрьма

Гражданам России, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит тюремное заключение или штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на административный кодекс города.

Согласно ему, людям запрещено «забираться, свисать со зданий или прыгать с них». Как говорится в статье 167 параграфа 10, такие действия нельзя осуществлять на мостах, статуях, монументах, надписях и других строениях выше 15 метров.

«Любой человек, который нарушит этот запрет, признается виновным в совершении правонарушения категории А, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного срока до одного года или штрафа до тысячи долларов», — сказано в статье.

Штраф и лишение свободы могут быть назначены и совокупно, уточняется в документе.

По данным полиции Нью-Йорка, нарушителей заметили на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля около 19:00 по мск и впоследствии взяли под стражу. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

Ранее подросток-руфер сорвался с крыши высотки в Петербурге.