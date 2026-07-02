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Общество

50-летний охранник изнасиловал туристку недалеко от отеля

В Греции охранник надругался над 18-летней туристкой
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Греции задержали после изнасилования 18-летней девушки из Британии. Об этом сообщает Daily Mail.

Пострадавшая приехала на Крит для отдыха. В один из дней у отеля ее остановил 50-летний мужчина. Он отвел пострадавшую в безлюдное место, где надругался.

После произошедшего туристка обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали местного жителя, который, как оказалось, работает охранником и проживает в районе Ираклиона на том же острове.

Мужчину арестовали в тот же день. Сейчас полицейские разбираются в ситуации.

До этого в Пакистане компания мужчин похитила девушек из Нидерландов и Венесуэлы. Пострадавших удерживали силой, насиловали и угрожали разными предметами, включая нож и разбитое стекло.

Иностранок удалось освободить после того, как отец одной из них обратился к властям. В течение нескольких часов похитителей обнаружили и задержали.

Ранее сообщалось, что отсидевшего срок мигранта-педофила не могут депортировать из-за одной детали

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