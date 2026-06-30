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Общество

Отсидевшего срок мигранта-педофила не могут депортировать из-за одной детали

В Британии педофила лишили гражданства, но не могут депортировать на родину
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Британии 73-летний педофил останется в стране после отбывания срока несмотря на то, что его лишили гражданства. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину по имени Шабир Ахмед осудили за изнасилования и другие сексуальные преступления в отношении девочек, самой младшей из которых было 12 лет. Действуя вместе со своей бандой, мужчина опаивал школьниц алкоголем, похищал и насиловал. Предположительно, всего от их действий пострадали 50 девушек.

Суд приговорил педофила к 19 годам лишения свободы, но 2 июля он уже должен выйти на свободу.

Известно, что у Шабир Ахмеда были паспорта Пакистана и Британии, но последнего его лишили. Тем не менее, после совершения тяжелого преступления выслать его как мигранта не могут. Мужчина прибыл в страну до 1973 года и прожил в стране не менее пяти лет до того, как профильные органы стали рассматривать вопрос депортации. Таким мигрантам закон позволяет оставаться в Британии.

Местные жители не согласны с таким положением дел и требуют внести поправки в закон, который позволит депортировать иностранца.

Ранее астраханец получил 12 лет колонии за развращение четырех девочек.

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