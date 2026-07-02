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Общество

Группа мужчин похитила иностранок и насиловала их

В Пакистане туристок похитили и изнасиловали
Shutterstock

В Пакистане двух туристок освободили из плена, в который их заманили местные жители. Об этом сообщает Pakobserver.

Похищению предшествовала встреча с одним из похитителей. По данным издания, гражданка Венесуэлы и девушка из Нидерландов встретились с Мухаммедом Разой Даром в Сингапуре в прошлом году.

Знакомый пригласил их в Пакистан и помог оформить визы, с помощью которых позже они въехали на территорию страны. В конце июня текущего года Мухаммед вместе с тремя другими людьми и своим «боссом» похитил иностранок.

Девушек удерживали против их воли, угрожали и требовали деньги в обмен на освобождение. В плену обе пострадавшие подвергались групповому насилию. Помимо этого, им угрожали ножом, разбитым стеклом и огнестрельным оружием.

Тем временем отец туристки, прибывшей из Нидерландов, заподозрил неладное и связался с властями Пакистана. В результате обеих путешественниц вызволили спустя несколько часов. Полицейские задержали двоих подозреваемых. На данный момент проводится расследование.

Ранее сообщалось, что муж держал жену в плену 12 лет и заставлял рожать ему детей.

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