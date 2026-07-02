В Воронежской области мальчик не выжил, попав под лопасти катера на воде

В Воронежской области мальчик не выжил после столкновения с катером. Об этом сообщает «112».
Инцидент произошел на пляже. По данным канала, 11-летний ребенок пошел кататься на сапбордах вместе с дедушкой. Они отчалили от берега, и мальчик решил нырнуть.
В этот момент рядом проплывал катер. Как рассказал один из очевидцев, капитан судна двигался на большой скорости и не заметил человека. Увернуться от катера школьник не смог. Пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не смогли.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.
До этого в Челябинске организовали поиски женщины. 35-летняя россиянка отправилась на сплав с сапбордом по одному из популярных в регионе маршрутов вместе с друзьями.
Во время заплыва она упала с доски, ее унесло сильным течением. Для поисков привлекли спасателей и другие экстренные службы.
Ранее сообщалось, что петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле.