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Общество

В Воронежской области мальчик не выжил, попав под лопасти катера на воде

112: в Воронежской области ребенок попал под катер, мальчика не спасли
Telegram-канал 112

В Воронежской области мальчик не выжил после столкновения с катером. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на пляже. По данным канала, 11-летний ребенок пошел кататься на сапбордах вместе с дедушкой. Они отчалили от берега, и мальчик решил нырнуть.

В этот момент рядом проплывал катер. Как рассказал один из очевидцев, капитан судна двигался на большой скорости и не заметил человека. Увернуться от катера школьник не смог. Пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

До этого в Челябинске организовали поиски женщины. 35-летняя россиянка отправилась на сплав с сапбордом по одному из популярных в регионе маршрутов вместе с друзьями.

Во время заплыва она упала с доски, ее унесло сильным течением. Для поисков привлекли спасателей и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле.

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