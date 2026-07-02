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Общество

Дело завели на мужчину, задевшего ножом младенца в Москве

В Москве завели дело на мужчину, задевшего младенца ножом
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве мужчина, задевший 11-летнего ребенка ножом, стал фигурантом дела. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Его личность уже установили, детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Инцидент произошел 1 июля на улице 9 Мая, когда молодая мать вернулась с прогулки и в тамбуре столкнулась с соседом, который вел себя агрессивно и стал угрожать ей ножом. Женщина успела взять 11-месячного сына на руки, пытаясь закрыть его собой, однако агрессор по касательной задел ножом ногу ребенка. После этого он скрылся в подъезде.

Ранее стало известно, что дело завели после того, как пьяная женщина разбила бутылку о голову фельдшера в Петербурге.

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