Дело завели после того, как пьяная женщина разбила бутылку о голову фельдшера в Петербурге

В Петербурге завели дело после нападения женщины с бутылкой на фельдшера

В Петербурге после инцидента с нападением пьяной женщины на фельдшера завели дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.213 УК РФ — хулиганство. Стражи порядка в данный момент устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в темное время суток на площади Искусств. Бригада медиков приехала на вызов к лежавшему на земле человеку. В какой-то момент 40-летняя женщина набросилась на 25-летнего фельдшера со стеклянной бутылкой и ударила его по голове, разбив тару. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебоширку и передали ее полиции.

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