В Москве мужчина напал с ножом на соседку с младенцем и ранил его

«МК»: неадекватный москвич напал с ножом на женщину и порезал ногу ее сыну

На востоке Москвы мужчина с ножом напал на соседку и ее 11-месячного ребенка. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел утром 1 июля на улице 9 Мая, когда молодая мать вернулась с прогулки и в тамбуре столкнулась с соседом, который вел себя агрессивно и стал угрожать ей ножом.

Женщина успела взять сына на руки, пытаясь закрыть его собой, однако мужчина по касательной задел ножом ногу ребенка. После этого он скрылся в подъезде.

Мать пострадавшего вызвала скорую помощь и полицию, и вскоре агрессора задержали. Позже выяснилось, что он успел напасть еще на одну жительницу дома, но та успела спрятаться в квартире и не пострадала.

По словам соседей, в последнее время мужчина вел себя неадекватно и часто устраивал шумные застолья. Состояние ребенка оценивается как стабильное, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее сообщалось о нападении мигранта с ножом на людей в московском хостеле.