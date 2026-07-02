Суд в Москве арестовал главу управления Федеральной пробирной палаты

В Москве арестовали главу управления Федеральной пробирной палаты по делу о взятке

Суд в Москве отправил в СИЗО начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина, а также его заместителя Владимира Сидорчика. Об этом сообщает ТАСС.

Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Паршин, Сидорчик и предполагаемый посредник во взяточничестве арестованы московским судом на два месяца», — сказал источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что обвиняемых Замоскворецкий суд Москвы арестовал накануне. При этом на данный момент никто из фигурантов не обжаловал решение о мере пресечения.

25 июня стало известно, что против бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны России Олега Васенина, осужденного за взятку, возбудили новое уголовное дело.

По данным газеты «Коммерсантъ», Хамовнический суд Москвы санкционировал арест экс-чиновника по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Дело связано с теми же обстоятельствами, которые фигурировали в предыдущем расследовании.

Ранее в Челябинске бывшего депутата осудили за посредничество во взяточничестве.