Осужденного за взятку экс-чиновника Минобороны арестовали по новому делу

Против бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны России Олега Васенина, осужденного за взятку, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Хамовнический суд Москвы санкционировал арест экс-чиновника по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Дело связано с теми же обстоятельствами, которые фигурировали в предыдущем расследовании, следует из материала.

В апреле Тверской суд Москвы приговорил Васенина к шести годам лишения свободы по делу о взятке. Сумма штрафа, назначенная экс-замглавы УИСП, составляет 19 млн 900 тыс. рублей, его также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на пять лет.

По версии следствия, в 2021-2022 годах представители ООО «Транслом» дали взятку Васенину в размере более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора. Это привело к тому, что они смогли похитить бюджетные средства на сумму более 80 млн рублей.

Ранее осужденный экс-замминистра обороны Иванов изъявил желание стать штурмовиком на СВО.