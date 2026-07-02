SHOT: в Саратове голый мужчина разгуливал перед детьми на пляже

В Саратове голого мужчину заметили разгуливающим по пляжу на глазах детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на общественном пляже. Отдыхающие сняли на камеру мужчину, который разгуливал там без плавок. Отмечается, что в этот момент вокруг были дети.

До этого в центре Москвы на видео сняли полуголую женщину, которая подошла к мужчинам в кафе и попросила у них денег. Растерянный посетители заведения собрали вещи и ушли. После этого женщина с полностью оголенным верхом тела села за стол и переключилась на официантку, которой стала рассказывать, что с ней случилось.

Ранее сообщалось, что российские мужчины разгуливают голыми в лесах Петербурга и Ленобласти.