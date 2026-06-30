Женщина с голой грудью просила денег у мужчин в центре Москвы и попала на видео

В центре Москвы полуголая женщина подошла к мужчинам и попросила денег

В центре Москвы на видео сняли полуголую женщину, которая подошла к мужчинам в кафе и попросила у них денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в одном из заведений в центре столицы. Местная жительница с оголенным верхом тела подошла к двум отдыхавшим там мужчинам и стала просить у них деньги.

Растерянные посетители кафе собрали вещи и ушли. После этого женщина переключилась на официантку и стала рассказывать, что с ней случилось.

До этого голая россиянка улеглась на Mazda в Новосибирске и попала на камеру. Ее заметил охранник медицинского центра — он не стал самостоятельно выпроваживать голую даму и позвонил ЧОПовцам. Однако им не удалось убедить женщину спуститься с чужой иномарки.

Ранее голая россиянка вышла на проезжую часть и попала на камеру.