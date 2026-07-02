На видео попал петербуржец, который следил за женщинами в парке и мастурбировал

В Петербурге заметили мужчину, который следил за женщинами и мастурбировал

Жительницы Петербурга заметили мужчину, который самоудовлетворялся в одном из местных парков. Об этом сообщает «Осторожно, Петербург».

Инцидент произошел в парке Авиаторов. На кадрах, которые сняли на месте, заметно, как неизвестный, расстегнув штаны, стал около деревьев и стал мастурбировать. При этом он наблюдал за женщинами.

По словам очевидицы, сначала она подумала, что мужчина решил справить нужду, но вскоре поняла, что первая догадка оказалась неправильной.

«Я снова посмотрела и увидела, что он мастурбирует, точнее даже сказать пытается. Мы его прогнали», – рассказала девушка.

Обратились ли они к сотрудникам правоохранительных органов, не уточняется.

До этого мастурбирующего мужчину заметили в Краснодаре, недалеко от школы. Неизвестный подошел к девушке и поинтересовался, как ему доехать до Коммунаров.

Когда она пыталась найти ответ в телефоне, россиянин спустил штаны и стал самоудовлетворяться. Все происходящее он снимал на телефон. В этот момент рядом находились люди.

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