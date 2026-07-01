Мужчина пытался заманить двух девочек в свою машину в Краснодаре

В Краснодаре неизвестный пытался заманить в свою машину двух девочек

В Краснодаре неизвестный на автомобиле пытался заманить в салон двух малолетних девочек. Об этом сообщает Краснодар Телетайп.

Инцидент произошел в поселке Знаменское. По словам одной из девочек, мужчина подъехал к ней и ее подруге, когда они шли в магазин, и спросил, где находится улица Красивая. Дети ответили, после чего автомобилист предложил им сесть в салон и показать дорогу. Малолетние отказались и рассказали о случившемся родителям.

Полицейские начали проверку по факту случившегося, сообщили в УМВД России по городу. Стражи порядка установят личность мужчины и дадут его действиям правовую оценку.

До этого в Вологде мужчина годами совращал девочек в интернете и приставал к ним на встречах. Помимо этого, он отправлял детям непристойные видео.

Ранее россиянин пробрался в чужую квартиру и изнасиловал ребенка.