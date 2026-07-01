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Общество

Незнакомец спросил дорогу у девушки в Краснодаре и стал мастурбировать при ней

В Краснодаре незнакомец мастурбировал на глазах девушки
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре мужчина оголился и стал мастурбировать на глазах случайной прохожей. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел 30 июня. Незнакомец подошел к девушке на улице и спросил, как ему доехать до Коммунаров. Пока она пыталась открыть карту маршрута, злоумышленник оголился и стал самоудовлетворяться, снимая все происходящее на телефон.

Все закончилось благополучно благодаря тому, что рядом оказались люди. Отмечается, что все это случилось неподалеку от школы и детского сада.

До этого стало известно, что в Петербурге ищут пассажира, мастурбировавшего в автобусе на глазах у подростка. Об увиденном девушка рассказала матери, после чего та обратилась в полицию.

Ранее мужчина мастурбировал у входа в популярный музей под Екатеринбургом.

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