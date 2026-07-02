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Директор ИТ-компании на себе проверит эффективность четырехдневки после публикации «Газеты.Ru»

Глава «Стахановца» проверит на себе эффективность четырехдневки после публикации «Газеты.Ru»
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Исполнительный директор Дмитрий Исаев российской компании «Стахановец» решил на себе проверить эффективность четырехдневной рабочей недели после публикации «Газеты.Ru» о том, что перейти на четырехдневку можно без потери результата.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Уже сегодня, 3 июля 2026 года, в первую пятницу месяца, он возьмет первый выходной, чтобы оценить, как новый график влияет на продуктивность и восстановление сил. Пилотный проект продлится до конца лета — все пятницы июля и августа Исаев планирует провести вне офиса», — отметили в компании.

Исаев признался, что его решение вдохновлено недавними данными, которые «Стахановец» приводил в материале для «Газеты.Ru». Тогда эксперты компании рассказали, что в IT-компании из Санкт-Петербурга после перехода на четырехдневку продуктивность выросла на 14%, а в логистической фирме из Московской области сотрудники стали на 22% меньше отвлекаться на личные дела.

«Сегодня стартует мой эксперимент, и это будет первая пятница в новом графике. Хочу проверить гипотезу на себе до конца лета. Буду смотреть не только на свои KPI, но и на общее состояние: насколько легче входить в понедельник, успеваю ли я закрывать все задачи за четыре дня. Для меня это не просто тренд, а практический эксперимент», — прокомментировал CEO компании «Стахановец» Дмитрий Исаев.

Он добавил, что четырехдневка — не волшебная таблетка, а инструмент, который требует дисциплины и пересмотра внутренних процессов. По итогам эксперимента компания планирует поделиться результатами и выработать рекомендации для других российских бизнесов, рассматривающих переход на сокращенную неделю.

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