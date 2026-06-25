«Уже не «мертвый» сезон»: россиянам рассказали, почему искать работу летом теперь выгодно

Летом замедляются бизнес-процессы: руководители и HR-специалисты уходят в отпуска, часть решений по найму откладывается до сентября, а кандидаты реже ищут работу из-за летнего отдыха. Поэтому количество вакансий в некоторых сферах может снизиться, рассказала «Газете.Ru» генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

«Но сегодня на рынке ситуация неоднозначная. Компании испытывают дефицит кадров во многих отраслях, поэтому не могут полностью остановить подбор персонала. При этом летом конкуренция среди соискателей ниже, чем осенью, что становится преимуществом для тех, кто активно ищет работу», — объяснила она.

Летом активно набирают работников в логистике, транспорте, ретейле, гостиничном бизнесе, туризме, общественном питании. В этих сферах в летний период увеличивается нагрузка, поэтому люди нужны.

Вне сезона года сохраняется высокий спрос на рабочих специалистов: сварщики, операторы ЧПУ, электромонтеры, водители.

«В офисных направлениях, например, административном персонале и управленческих позициях, процесс найма может замедлиться из-за отпускного сезона. Поэтому многие компании переносят окончательные кадровые решения на конец августа или сентябрь», — поделилась эксперт.

По словам эксперта, главный тренд лета 2026 года — переход от рынка соискателей к сбалансированному рынку труда. Если в 2023–2024 годах работодатели конкурировали за любого кандидата, то сейчас компании осторожнее в найме и тщательнее оценивают сотрудников. Об этом говорит сокращение количества вакансий — если в мае 2026 года в Москве опубликовали 360 тысяч предложений о работе, то в мае 2023 года — 432 тысячи вакансий.

При этом дефицит специалистов сохраняется. Особенно востребованы кадры в логистике, продажах и рабочий персонал. Это 55% от общего числа вакансий за 2026 год.

«Соискателям я бы не советовала откладывать поиск работы из-за «мертвого сезона». Летом конкуренция среди соискателей ниже, поэтому проще пройти отбор и попасть на собеседование», — считает специалист.

Ранее российский рынок труда заполнили «вакансии-пустышки».