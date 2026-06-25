Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Уже не «мертвый» сезон»: россиянам рассказали, почему искать работу летом теперь выгодно

HR-эксперт Агаева: летом конкуренция среди соискателей ниже, пройти отбор проще
mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Летом замедляются бизнес-процессы: руководители и HR-специалисты уходят в отпуска, часть решений по найму откладывается до сентября, а кандидаты реже ищут работу из-за летнего отдыха. Поэтому количество вакансий в некоторых сферах может снизиться, рассказала «Газете.Ru» генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

«Но сегодня на рынке ситуация неоднозначная. Компании испытывают дефицит кадров во многих отраслях, поэтому не могут полностью остановить подбор персонала. При этом летом конкуренция среди соискателей ниже, чем осенью, что становится преимуществом для тех, кто активно ищет работу», — объяснила она.

Летом активно набирают работников в логистике, транспорте, ретейле, гостиничном бизнесе, туризме, общественном питании. В этих сферах в летний период увеличивается нагрузка, поэтому люди нужны.

Вне сезона года сохраняется высокий спрос на рабочих специалистов: сварщики, операторы ЧПУ, электромонтеры, водители.

«В офисных направлениях, например, административном персонале и управленческих позициях, процесс найма может замедлиться из-за отпускного сезона. Поэтому многие компании переносят окончательные кадровые решения на конец августа или сентябрь», — поделилась эксперт.

По словам эксперта, главный тренд лета 2026 года — переход от рынка соискателей к сбалансированному рынку труда. Если в 2023–2024 годах работодатели конкурировали за любого кандидата, то сейчас компании осторожнее в найме и тщательнее оценивают сотрудников. Об этом говорит сокращение количества вакансий — если в мае 2026 года в Москве опубликовали 360 тысяч предложений о работе, то в мае 2023 года — 432 тысячи вакансий.

При этом дефицит специалистов сохраняется. Особенно востребованы кадры в логистике, продажах и рабочий персонал. Это 55% от общего числа вакансий за 2026 год.

«Соискателям я бы не советовала откладывать поиск работы из-за «мертвого сезона». Летом конкуренция среди соискателей ниже, поэтому проще пройти отбор и попасть на собеседование», — считает специалист.

Ранее российский рынок труда заполнили «вакансии-пустышки».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!