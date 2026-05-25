В России заявили, что перейти на четырехдневку можно без потери результата

До 30% рабочего времени россиян уходит не на задачи, а на личные дела, соцсети, затянутые перерывы и неэффективные совещания. Поэтому у многих компаний есть запас для перехода на четырехдневную рабочую неделю без потери результата. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту ИИ-кадровой аналитики КвантИнсайт компании «Стахановец» Карина Остроносова.

«Пик реальной продуктивности обычно приходится на утренние часы и середину дня. После этого концентрация снижается, а часть рабочего времени фактически расходуется впустую. Если компания убирает лишние процессы, сокращает совещания и точнее распределяет нагрузку, четырехдневка может дать не спад, а рост эффективности», — отметила Остроносова.

Остроносова привела данные по российским компаниям, которые в 2026 году тестировали сокращенную рабочую неделю. Так, в IT-компании из Санкт-Петербурга продуктивность после перехода на новый график выросла на 14%, сказала эксперт. На результат повлияли отмена ежедневных планерок, которые занимали до четырех часов в неделю, и автоматизация рутинной отчетности, пояснила Остроносова.

Она добавила, что в логистической компании из Московской области сотрудники на четырехдневке стали меньше отвлекаться на личные дела — на 22% по сравнению с пятидневкой. При этом объем обработанных заявок не снизился, а вырос на 6%, уточнила эксперт. В контакт-центре из Екатеринбурга после перехода на четырехдневную неделю число жалоб клиентов уменьшилось на 18%, а среднее время обработки звонка сократилось на 11 секунд, добавила Остроносова. Сами сотрудники связывали это с меньшей усталостью и более качественным отдыхом, сказала эксперт.

«Четырехдневная рабочая неделя в России работает. Но работает она не как волшебная таблетка, а как инструмент, требующий подготовки. Без предварительного анализа реальной загрузки сотрудников и без оптимизации внутренних процессов сокращение рабочей недели может действительно привести к падению результатов», — подчеркнула Остроносова.

По ее словам, главный эффект появляется не из-за самого дополнительного выходного, а из-за изменения рабочих привычек: когда времени становится меньше, сотрудники быстрее включаются в задачи, реже отвлекаются и меньше тратят рабочий день на то, что не связано с результатом. Дополнительный выходной при этом помогает восстановиться: к концу обычной пятидневки многие уже работают на пределе концентрации, констатировала Остроносова.

По ее мнению, четырехдневка лучше всего подходит для сфер, где важен не сам факт присутствия на месте, а результат: IT, маркетинга, бухгалтерии, консалтинга, проектных команд, диспетчерских служб и контакт-центров. Сложнее всего такой режим внедрять на производствах с непрерывным циклом, в рознице, доставке и других сферах, где работа жестко привязана ко времени смены, сказала Остроносова. По ее словам там возможен смешанный вариант: четырехдневка для административного и офисного персонала при сохранении обычного графика для линейных сотрудников.

