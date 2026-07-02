В ХМАО артиста кукольного театра подозревают в расправе над коллегой во время драки

Ura.ru: в Ханты-Мансийске артист кукольного театра мог расправиться с коллегой

Артиста кукольного театра в Ханты-Мансийске подозревают в расправе над коллегой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, мужчины повздорили. Словесный конфликт вскоре перерос в драку, во время которой пострадавший споткнулся и полетел в них. В результате он ударился головой и получил серьезные травмы.

На место вызвали медиков, которые направили мужчину в больницу. Специалисты оказывали ему помощь, но спасти не смогли.

В кукольном театре ситуацию еще не прокомментировали. Что стало причиной агрессии не уточняется.

До этого в Уфе сотрудница Росгвардии напала на коллегу. Женщина отдыхала в местном питейном заведении, но в какой-то момент ввязалась в чужой конфликт.

На место прибыли ее коллеги. Одна из них попыталась успокоить женщину, но та не реагировала. Когда росгвардейцы решили обездвижить женщину, она укусила одного из них за плечо. Другого правоохранителя она укусила уже в машине.

Ранее сообщалось о пьяном кузбассовце, который искусал врача скорой помощи.