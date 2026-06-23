Пьяный кузбассовец искусал врача скорой помощи

В Кемерово пьяный мужчина искусал врача скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел ночью на улице Автозаводской. Прохожие вызвали скорую помощь мужчине, который лежал на земле. Прибывшие медики попытались осмотреть пациента, но тот, начал вести себя агрессивно и укусил одного из фельдшеров за руку.

Медики воспользовались кнопкой экстренного вызова. Прибывшие росгвардейцы задержали хулигана и передали сотрудникам полиции. Пострадавшему фельдшеру потребовалась медицинская помощь.

До этого в Калуге пациент напал с ножом на фельдшера скорой помощи. 48-летний мужчина не менее семи раз ударил медика по голове. Коллеги оказали раненому экстренную помощь

Ранее пьяный москвич напал на сотрудников скорой с ножом и плоскогубцами.