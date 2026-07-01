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Общество

Экс-сотрудница Росгвардии покусала коллегу, прибывшего разнимать драку с ее участием

ufa1.ru: в Уфе экс-сотрудница Росгвардии покусала коллегу в клубе
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе экс-сотрудницу Росгвардии осудили за нападение на коллегу, прибывшего разнимать драку с ее участием. Об этом сообщает ufa1.ru.

Все случилось в Орджоникидзевском районе. Сотрудница Росгвардии с приятельницами выпила много спиртного в ночном клубе и ввязалась в чужую потасовку — работники заведения нажали тревожную кнопку. Прибывший наряд ее коллег попытался утихомирить дебоширку, но та не поддавалась. Правоохранители обездвижили ее и тогда она вцепилась зубами в правое предплечье одного из стражей порядка. На агрессоршу надели наручники и повели к автомобилю. В салоне она ударила правоохранителя по лицу, а затем укусила его за левое предплечье. У пострадавшего зафиксировали ссадины и гематомы.

Во время разбирательства женщина объяснила, что в тот вечер плохо соображала из-за алкогольного опьянения. Свою причастность к нападению она отрицала, однако персонал клуба видел, как женщина кусала росгвардейца. После скандала она уволилась из ФСВНГ.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и назначил женщине наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

Ранее в Челябинске агрессивный водитель устроил жесткое ДТП и покусал медиков.

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