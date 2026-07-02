На Украине мужчина взорвал гранату во время проверки документов

В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату при проверке документов

В Днепропетровской области Украины 50-летний мужчина взорвал гранату во время проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

В результате происшествия ранения получили трое: полицейский, сотрудник ТЦК и мужчина, бросивший гранату. Их госпитализировали.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ночь на 8 июня в Балаклее Харьковской области злоумышленники пытались ограбить магазин. После прибытия полиции они скрылись на автомобиле. В ходе преследования подозреваемые бросили под служебную машину полицейских гранату, а затем открыли по ним огонь.

До этого житель украинского Днепра во время задержания бросил гранату в сторону представителей правоохранительных органов. Ранения получили четверо сотрудников полиции, сам владелец гранаты не выжил.

Ранее в Закарпатской области задержали мужчину, продававшего гранаты под видом повидла.