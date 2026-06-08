В Харьковской области грабители бросили гранату в полицейских

В Харьковской области Украины вооруженные грабители обстреляли полицейских и бросили в них гранату. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Политика Страны».

Инцидент произошел ночь на 8 июня в Балаклее, где злоумышленники пытались ограбить магазин. После прибытия полиции злоумышленники скрылись на автомобиле. В ходе преследования они бросили под служебную машину полиции гранату, а затем открыли по правоохранителям огонь.

Для поиска и задержания преступников в районе были задействованы специальные полицейские мероприятия «Гром» и «Сирена». Стало известно, что грабители бросили свой автомобиль. Сейчас ведется их интенсивный поиск.

4 июня сообщалось, что в Киевской области пьяный украинский военный открыл стрельбу по людям.

18 мая женщина в ходе конфликта на бытовой почве устроила стрельбу во дворе жилого дома в Киеве.

Ранее на Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским.