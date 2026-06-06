Украинец во время задержания бросил гранату в полицейских

Житель украинского города Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) во время задержания бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет «Страна.ua».

«Ранения получили четверо сотрудников полиции», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что сам владелец гранаты не выжил.

5 июня в почтовом терминале в Оболони на севере Киева произошел взрыв. По информации «РБК-Украина», детонировала одна из посылок, которую в тот момент изучал сотрудник почты. В результате взрыва 59-летний местный житель получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали мужчины в возрасте 37 лет и 41 года. На место происшествия выезжали следователи, взрывотехники столичной полиции, медики и сотрудники экстренных служб.

В конце мая подросток из украинского города Винницы принес в школу учебную гранату, которая взорвалась прямо во время урока. Детонация сопровождалась вспышкой и задымлением. Как рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская, никто из детей и преподавателей не пострадал.

Ранее в Сумах граната взорвалась прямо в руках у мужчины.