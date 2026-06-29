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Общество

В Омске компания молодых людей жестоко расправилась со студентом

112: в Омске задержали семерых подозреваемых в расправе над студентом
Global Look Press

Правоохранители задержали семь человек, подозреваемых в расправе над студентом в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Как выяснили журналисты, молодой человек 20 июня вышел из дома и не вернулся. Полиция начала поиски и спустя пять дней нашла омича на заброшенной территории. Студент не подавал признаков жизни, специалисты обнаружили следы применения к нему насилия.

В материале утверждается, что на жителя Омска напала группа из семи человек в возрасте от 22 до 24 лет.

«Компания <...> заманила студента на пустырь, они связали его и нанесли несколько ножевых ранений. <...> К расправе молодые люди готовились тщательно: разработали план, купили скотч, пакет и перчатки, а также придумали для себя алиби», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что злоумышленники после расправы пытались спрятать тело студента.

28 июня следователи заявили, что на общественном пляже в селе Васильевка в Самарской области произошел конфликт между 38-летним и 34-летним мужчинами. Первый несколько раз ударил второго по голове, в результате чего тот получил несовместимые с жизнью травмы. На этом фоне было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Новосибирске мойщик троллейбусов расправился с коллегой, схватившей его за половой орган.

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