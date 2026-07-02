Опубликованы первые кадры с места, где утонул актер из «Бригады»

Сотрудники Следственного комитета побывали на месте, где погиб актер Александр Высоковский, и сняли территорию на камеру. Соответствующие кадры публикует Zvezdanews.

На них заметно, как, предположительно, тело звезды «Бригады» лежит на берегу. Также рядом находится лодка.

О гибели Высоковского стало известно накануне. Вместе с сыном он отправился на рыбалку в районе подмосковного Пущино. Там он отошел от молодого человека, но назад так и не вернулся.

Семья забила тревогу, после чего были организованы поиски. Тело обнаружили в реке Оке. Как полагают правоохранители, имел место несчастный случай: Высоковский оказался в воде и захлебнулся.

По данным СМИ, актер нередко выбирался на рыбалку и хорошо знал местность, а также всегда соблюдал технику безопасности.

Александр Высоковский стал звездой «Бригады», где исполнил роль охранника Саши Белого. Он также известен по персонажам таких лент как «Бумер», «Марш Турецкого», «Горячая точка 3» и другим.

Ранее труп мужчины нашли в Москве-реке.