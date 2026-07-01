Труп мужчины нашли в Москве-реке

Тело мужчины обнаружили в Москве-реке на северо-западе столицы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, погибшего заметил сапбордист, который плыл в районе 2-й Мякининской улицы. Тело находилось в нескольких метрах от берега. Рядом не было никаких вещей и сапборда.

По предварительной информации, мужчина мог плавать в Живописной бухте, где есть пляжи, но по какой-то причине утонул. Его тело начало сносить течением к Москве-реке. Именно там его обнаружили. Сейчас к месту происшествия едут экстренные службы.

До этого на северо-востоке Москвы около водоема обнаружили чемодан, в котором находилось тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще один труп нашли вблизи Москвы-реки на юге столицы в конце апреля. Смерть мужчины, предварительно, не носит криминальный характер.

Ранее мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Подмосковье.