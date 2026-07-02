При атаке на автобус Минск-Анапа пострадали два человека

Ковальчук: два человека пострадали при атаке БПЛА на автобус в Брянской области

При атаке украинского дрона на автобус, следовавший из Минска в Анапу, пострадали два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«В результате целенаправленного украинского удара по гражданским лицам осколочные ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь», — написал он.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

Гомельский облисполком сообщил, что инцидент произошел в 11:55 по московскому времени. Пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику, следовал по маршруту «Минск – Гомель – Анапа». По данным облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров.

Ранее в Запорожской области храм получил повреждения из-за атаки ВСУ.