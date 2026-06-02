Прокурор потребовал изъять более 130 млн рублей у экс-мэра Сургута

Гособвинение, помимо реального срока, запросило для бывшего главы Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в 13 эпизодах коммерческого подкупа, конфискацию незаконно полученных средств. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что речь идет о сумме более 133 млн, которую предполагается вернуть в доход государства. Кроме того, прокурор попросила дать Филатову 6 лет колонии строгого режима и взыскать ущерб за счет арестованных активов подсудимого. В основном это земельные участки и недвижимость.

При этом обвинение признало, что Филатов сотрудничал со следствием, дал показания на других участников схемы и сообщил новые данные, после чего в деле появились новые фигуранты. Так, в суде отдельно шло заседание по делу экс-зама губернатора Алексея Шипилова.

По версии следствия, с июня 2023 по ноябрь 2024 года обвиняемый, находясь на руководящих должностях в коммерческих организациях Нижневартовска, регулярно получал незаконные вознаграждения от представителей компаний-подрядчиков. Денежные средства передавались за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации.

Общая сумма средств, полученных незаконным путем, составила 130 млн рублей. Во время расследования на имущество чиновника был наложен арест на сумму 180 млн рублей.

Ранее экс-мэр Сургута признал вину по делу о подкупах

 
