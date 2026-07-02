Бывшую топ-менеджера «Роснано» заочно приговорили по делу о растрате

Московский суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт по делу о растрате и подкупе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.

Суд признал бывшего топ-менеджера виновной в растрате в особо крупном размере и коммерческом подкупе. По информации суда, по совокупности преступлений Рапопорт назначено наказание в виде 15 лет колонии общего режима. Кроме того, Ирина Рапопорт объявлена в международный розыск.

Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю структуру компании «Роснано капитал».

Уголовное дело в отношении Рапопорт, по которому потерпевшей стороной было признано «Роснано», возбудили еще в апреле 2014 года. Летом 2024 года ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Адвокат обвиняемой заявил, что причастность Рапопорт к инкриминируемому следствием деянию не установлена, а проживание за пределами России не означает, что она скрывается.

Ранее Альметьевский городской суд в Татарстане вынес заочный приговор украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).