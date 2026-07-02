Дело Портнягина о легализации денежных средств вновь поступило в суд

Дело бизнесмена Дмитрия Портнягина о легализации денежных средств вновь поступило в Мещанский суд Москвы. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Евгений Грицков.

«Сумма вменяемой легализации снижена в более чем в 4 раза, до 15 млн 308 тыс. рублей, но фактически вменяется совершение уже абсолютно других финансовых операций», — сказал представитель предпринимателя.

Адвокат добавил, что защита по-прежнему настаивает на отсутствии состава преступления.

Портнягина и его партнера Алексея Николаева обвиняли в легализации почти 64 млн рублей, полученных преступным путем, а жену предпринимателя Екатерину — в отмывании более 30 млн и даче взятки в 300 тысяч рублей.

Прокурор запросила для Портнягиной 5,5 года колонии со штрафом в три миллиона рублей, а для Николаева — два года колонии. Известно, что сумма задолженности Дмитрия Портнягина перед Федеральной налоговой службой превысила 800 млн рублей.

Ранее суд конфисковал у блогера Митрошиной 115 млн рублей.