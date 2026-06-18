Суд конфисковал у блогера Митрошиной 115 млн рублей

Суд в Москве конфисковал у Митрошиной 115 млн рублей по делу об отмывании денег

Тверской районный суд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной 115 млн рублей по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфисковать в доход государства имущество на сумму 115 млн рублей», — сказал судья.

Таким образом суд удовлетворил требование прокуратуры о конфискации. Сторона обвинения просила изъять у блогера 55 млн рублей, которые были получены от продажи квартиры на Пресненской набережной в Москве, а также 60,2 млн рублей, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия. По версии следствия, эти операции могли быть частью схемы по отмыванию денег.

18 июня Митрошину признали виновной в отмывании 127 млн рублей. Блогера приговорили к трем годам условно. Также знаменитости придется выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Уголовное дело в ее отношении поступило в суд 1 ноября прошлого года. Следствие считало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

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