Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Назван самый жаркий день лета в Москве

Тишковец: 2 июля стал самым жарким днем с начала лета в Москве
Maxim Shemetov/Reuters

В Москве зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала лета — +30°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Самый жаркий день текущего лета. В Москве к 15:00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +30°C, а к 15:10 было уже +30.2°C», — рассказал синоптик.

Он добавил, что за весь летний период это второй случай, когда температура воздуха поднималась до +30°C. Тишковец добавил, что итоги сегодняшнего дня покажут значения еще выше.

Тем не менее, к выходным погода в Москве и Центральном федеральном округе (ЦФО) ухудшится. На смену жаре придет похолодание, дожди и сильный ветер. В Гидрометцентре это связали с тем, что через ЦФО с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон с усилением ветра до 15-18 м/с.

В Москве температура 4 июля ночью составит от +15 до +17°C, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем потеплеет до +23°C. 5 июля ночью в столице будет до +17°C, а днем до +21°C, также ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с.

Ранее россияне ответили, как спасаются в жаркую погоду.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!