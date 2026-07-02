Назван самый жаркий день лета в Москве

Тишковец: 2 июля стал самым жарким днем с начала лета в Москве

В Москве зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала лета — +30°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Самый жаркий день текущего лета. В Москве к 15:00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +30°C, а к 15:10 было уже +30.2°C», — рассказал синоптик.

Он добавил, что за весь летний период это второй случай, когда температура воздуха поднималась до +30°C. Тишковец добавил, что итоги сегодняшнего дня покажут значения еще выше.

Тем не менее, к выходным погода в Москве и Центральном федеральном округе (ЦФО) ухудшится. На смену жаре придет похолодание, дожди и сильный ветер. В Гидрометцентре это связали с тем, что через ЦФО с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон с усилением ветра до 15-18 м/с.

В Москве температура 4 июля ночью составит от +15 до +17°C, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем потеплеет до +23°C. 5 июля ночью в столице будет до +17°C, а днем до +21°C, также ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с.

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