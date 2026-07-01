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Общество

Россияне ответили, как спасаются в жаркую погоду

«КП»: 34% россиян спасаются от жары под кондиционером
Shutterstock/M-Production

Более трети (34%) россиян признались, что спасаются от жары не на природе или у воды, а под кондиционером. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 1,1 тыс. человек.

Они уточнили, что плохо переносят зной и сталкиваются с потерей работоспособности, поэтому сил не остается даже на прогулки или развлечения. 21% заявили, что не пользуются кондиционером и просто чаще умываются и ходят в душ, 9% — пьют прохладную воду и едят мороженое.

4% выбрали вариант «другое». Опрошенные сообщили, что ходят в жарку погоду на водоемы, купаются в бассейне, отдыхают в тени на природе.

«Хожу на речку или отдыхаю под деревьями в тени, на природе жара легче переносится, чем в городе», — поделилась участница опроса.

Оставшиеся 32% опрошенных россиян сообщили, что хорошо переносят жаркую погоду.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до 30°C 1–2 июля. При этом, по словам Поздняковой, сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в российской столице не ожидается.

Ранее россиянам назвали летние продукты, которые опасно употреблять в жару.

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