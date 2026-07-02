Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Москве осудили 12 человек за легализацию 100 тыс. мигрантов

В Москве осудили 12 членов ОПС, легализовавших более 100 тысяч мигрантов
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Москве приговорил к срокам до 17 лет колонии 12 членов организованного преступного сообщества, легализовавших более 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщили в столичном СК.

«Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 8 до 17 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Обвиняемые также должны выплатить штраф в 470 млн рублей, на их имущество был наложен арест.

С 2018 по 2022 год три руководителя ОВМ ОМВД по району Западное Дегунино незаконно оформляли временную регистрацию в хостелах Москвы и Подмосковья, используя подконтрольных лиц и игнорируя нехватку спальных мест, что позволило поставить на учет около 100 тысяч нелегалов и незаконно заработать 420 миллионов рублей.

До этого в СК сообщили, что бывшее руководство и сотрудники отдела полиции «Коммунарский» в Москве осуждены на сроки от 5 до 13 лет за организацию каналов нелегальной миграции и коррупцию.

Ранее в Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов в частном вузе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!