В Москве осудили 12 человек за легализацию 100 тыс. мигрантов

В Москве осудили 12 членов ОПС, легализовавших более 100 тысяч мигрантов

Суд в Москве приговорил к срокам до 17 лет колонии 12 членов организованного преступного сообщества, легализовавших более 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщили в столичном СК.

«Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 8 до 17 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Обвиняемые также должны выплатить штраф в 470 млн рублей, на их имущество был наложен арест.

С 2018 по 2022 год три руководителя ОВМ ОМВД по району Западное Дегунино незаконно оформляли временную регистрацию в хостелах Москвы и Подмосковья, используя подконтрольных лиц и игнорируя нехватку спальных мест, что позволило поставить на учет около 100 тысяч нелегалов и незаконно заработать 420 миллионов рублей.

До этого в СК сообщили, что бывшее руководство и сотрудники отдела полиции «Коммунарский» в Москве осуждены на сроки от 5 до 13 лет за организацию каналов нелегальной миграции и коррупцию.

Ранее в Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов в частном вузе.